BAD VÖSLAU. Die 1. Bad Vöslauer Faschingsgilde hat sich auf Grund der aktuellen COVID 19 Situation entschlossen, im Sinne der moralischen Verantwortung um das Wohlbefinden und die Gesundheit aller Beteiligten sämtliche Faschingsveranstaltungen für die Saison 2020 / 2021 abzusagen.

Nichts desto trotz haben die "Narren" traditionell am 11.11. den Rathausschlüssel von Bürgermeister Christoph Prinz übernommen, jedoch ohne großem Trara. Sie haben quasi still und heimlich für die gesamte Dauer der 5. Jahreszeit (= Fasching) die Amtsgeschäfte übernommen.

Selbstverständlich wurde bei der Aktion der vorgeschriebene Abstand unter Verwendung der neuen "VÖSI - MNS Schutzmasken" eingehalten. Dem Bürgermeister wurde heuer anstatt der alljährlichen Proklamation ersatzhalber eine VÖSI Maske überreicht.

Fasching im Herzen

"Wir feiern den heurigen Fasching - coronabedingt - im Herzen und bereiten uns bereits auf unser großes Jubiläumsjahr 2021 / 2022 vor. Zum 33 jährigen Bestandsjubiläum wird Bad Vöslau am 11.11.2021 wieder NÖ. Landesnarrenhauptstadt sein, im Februar 2022 (11. + 12.02.2022) gibt es VÖSI´s Jubiläums Narrensitzungen in der Thermenhalle Bad Vöslau und als Highlight - so wie alle 11 Jahre - auch wieder den großen Jubiläums Faschingsumzug am Sonntag, den 20. Februar 2022", kündigt VÖSI-Präsident Michael Lauda an. Laufende Informationen finden sie auf www.voevoe.at