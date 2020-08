Das Jahr 2020 wird uns allen als ganz spezielles Jahr in Erinnerung bleiben. Neben den täglichen Herausforderungen, die der Coronavirus mit sich bringt, beschäftigen uns natürlich auch Themen, die uns schon vor Corona beschäftigt haben.

Eines dieser Themen ist die Fitness, wie kann ich trotz Corona meine Fitness erhalten und dabei nicht meine Gesundheit riskieren? Schließlich wollen wir alle Fit bleiben und damit unsere Gesundheit fördern.

Viele sportlich begeisterte nutzen die Zeit und trainieren alleine an der frischen Luft. Das ist eine Variante fit zu bleiben, aber viele von uns können den eigenen "Schweinehund" nur im Team überwinden. da wird es in Zeiten des Coronavirus schon etwas schwieriger. Unter Gleichgesinnten gilt es dann größere Menschenansammlungen meiden, Abstand halten, Hygienevorschriften einhalten und Maske tragen, wo man keinen Abstand halten kann.

Einige Personaltrainer in der Region bieten aktuell Fitnessstunden im Park oder in einem eigens dafür angemieteten Raum an. Der Vorteil liegt natürlich im relativ günstigen Preis und in der begrenzten Teilnehmerzahl. Durch die geringe Teilnehmerzahl lassen sich die aktuell geltenden Regeln, bezüglich Corona, gezielt einhalten. Oft kennen sich die Teilnehmer aus der Region, was die gegenseitige Rücksicht erleichtert. Geduscht wird dann nach dem Training Zuhause.

Am Besten ist natürlich das Training im Freien, wenn es das Wetter erlaubt. Der Personaltrainer gibt die Übungen vor und kontrolliert auch die Umsetzung durch jeden einzelnen Teilnehmer. Bei vielen Übungen kommt es nicht nur auf das regelmäßige Training an, sondern auch auf die richtige Umsetzung.

Wem das in Zeiten von Corona noch nicht reicht, der kann auch via Internet einsteigen und live mit dem Personaltrainer trainieren. Dabei bleibt man in der gewohnten Umgebung, hat keine An- und Abreise, benötigt weniger Zeit und wird durch den Trainer direkt angeleitet und nötigenfalls verbessert. Das einzige was man dazu braucht ist ein Smartphone mit einer Internetverbindung. Alle nötigen Details zum einloggen erhält man vom Trainer. Auf diese Weise geht man natürlich das geringste Risiko einer Infektion ein und bleibt trotzdem fit und gesund.

In der Region Baden und Bad Vöslau bietet z.B. die erfahrene Personaltrainerin Monika Stöger aus Tattendorf solche Trainingsstunden, mit verschiedenen Schwerpunkten, an. Wer sich genauer informieren oder mitmachen möchte, der tritt am besten mit Ihr direkt in Kontakt.

Monika Stöger

handy: 0677/617 650 07

mail: monika-stoeger.fitnes@gmx.at

blog: monika-stoeger-fitnes.blogspot.com