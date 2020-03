Gabi's Alpengwandl wird 30

Vor 31 Jahren machte sich Gabriele Gerstner mit einem kleinen Geschäft in der Wassergasse in Baden selbstständig. Ihre Freundinnen lieferten ihr dafür selbstgemachte Strickwaren. Die Nachfrage wurde mit der Zeit größer, somit startete die im ursprünglichen Beruf Betriebswirtin und Entwicklungshelferin (zahlreiche Projekte bei der UNO in Afrika und Asien) ihr eigenes Trachtengeschäft in der Pfarrgasse. Gabriele Gerstner musste sich dann entscheiden zwischen beiden konträren Berufen und wandte sich dem Verkauf von Trachtenmode zu, für das ihr Herz nach 30 Jahren immer noch brennt. Nach den Erfahrungen die sie mit weltweiten Kulturen gemacht hatte, sagt sie heute, sei ihr unsere Tradition am wichtigsten und dafür steht sie. Gabi's Alpengwandl zieht Laufkunden aus der Umgebung genauso an, wie Touristen aus aller Welt. Die traditionsbewusste Eigentümerin betont aber, dass sie nie irgendwelchen modischen Extremen mitgemacht hatte, sondern stets der Bodenständigkeit in der Trachten und Landhausmode treu geblieben ist und dafür steht sie. Gabi's Alpengwandl begleitet den Wandel der Generationen von den Senioren bis hin zum jüngsten Familienmitglied. Gabriele Gerstner selbst ist auch so gut wie immer im Dirndl anzutreffen. Ihr Ziel ist es Trachtenmode zu verkaufen, die man als Kunde und Kundin gerne und oft trägt. Somit steht Gabi's Alpengwandl natürlich auch für beste Qualität. Auf Wunsch hin veranstaltet Gabriele Gerstner auch Modeschauen; für das Casino Baden oder auch für Pink Ribbon und andere Unternehmen. Nach 30 Jahren ist für die traditionsbewusste Geschäftsinhaberin noch lange keine Ende in Sicht.