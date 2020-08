Seit Mitte Juli 2020 ist das Gasthaus "Servus Hauswiese" wieder geöffnet.

Allein die Lage an der Schwechat und am Beginn des Helenentals, am Ortsrand von Baden ist ideal.

Neben einem guten Frühstück gibt es eine kleine, aber feine, Speisekarte.

Bei schönem Wetter lädt der Gastgarten zum Verweilen ein.

Das Serviceteam ist sehr bemüht und nach kleinen Startschwierigkeiten wird die Hauswiese wieder zum Ausflugtipp und begehrten Ausflugsziel.