Gedenken an einen wichtigen Pfaffstättner

PFAFFSTÄTTEN (red). Zu einer Gedenkfeier fanden sich am 28. Dezember 2019 Familienmitglieder der Familie Hösl, Mitglieder des Gemeindevorstandes sowie Pater Walter und Pater Amadeus am Ortsfriedhof von Pfaffstätten ein, um mit einer Kranzniederlegung am Grab an Altbgm. Johann Hösl zu gedenken, der heuer seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte.

Bgm. Christoph Kainz erinnerte in seiner Ansprache an die Leistungen von Johann Hösl, der von 1960 – 1985 Bürgermeister der Marktgemeinde Pfaffstätten war.

Johann Hösl wurde am 28.Dez. 1919 in Pfaffstätten geboren. Er bekleidete mehrere Funktionen in der Winzergenossenschaft und im Weinbauverein, war bei der Gründung des Pfaffstättner Großheurigens dabei und von den 1960er bis in die 1980er Jahre eine treibende Kraft hinter dieser bis heute bedeutendsten Veranstaltung in Pfaffstätten.

Im Jahre 1955 kam Johann Hösl in den Gemeinderat und wurde schon 1960 zum Bürgermeister gewählt. Dieses Amt hatte er bis zum Jahre 1985 inne. In seine Amtszeit fällt der eigentliche Wiederaufbau von Pfaffstätten.. Straßen mit Beleuchtung wurden gebaut, Telefonleitungen errichtet, Pfaffstätten erhielt erstmals eine Wasserleitung für alle Haushalte, der erste Kindergarten wurde eröffnet, Pfaffstätten ans Gasnetz angeschlossen, ein neuer Fußballplatz wurde gebaut, das Naturschutzgebiet Heferlberg-Glaslautern errichtet, die Musikschule ins Leben gerufen und vieles mehr. In seiner Ära wurde auch mit dem "Jahrhunderprojekt" Ortskanalisierung begonnen.

Johann Hösl ist eng mit der Gemeindepartnerschaft Pfaffstätten-Alzenau/Hörstein verbunden, die er gemeinsam mit dem Hörsteiner Bürgermeister Hermann Kern 1972 begründete.

Johann Hösl hatte sich Zeit seines Lebens mit Heimatkunde beschäftigt, betreute das Museum seit 1960 noch in den alten Räumlichkeiten im Rathaus und wurde 1985 Kustos im neu errichteten Heimatmuseum. Er verfasste zahlreiche Artikel und Manuskripte zur Ortsgeschichte und der Genealogie der alteingesessenen Pfaffstättner Familien. Sein heimatkundliches Lebenswerk erreichte mit der Publikation der "Chronik Pfaffstätten" im Jahre 1998 seinen Höhepunkt.

Johann Hösl wurde 1985 die Ehrenbürgerschaft verliehen, er erhielt zahlreiche Auszeichnungen darunter das Goldene Ehrenzeichen des Landes Niederösterreich und die Florianiplakette des NÖ Feuerwehrverbandes.

Er starb am 11. Dezember 2017 im 98. Lebensjahr.