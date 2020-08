SOOSS. Eine stimmungsvolle Open-Air-Gedenkmesse für den schon am 2. Juli verstorbenen Altbürgermeister Engelbert "Guck" Fischer fand am 19. August statt. Eingeladen dazu hat die Gemeinde mit Bürgermeisterin Helene Schwarz, die vom Ableben ihres Amtsvorgängers noch immer sichtlich tief bewegt war. Sie kämpfte sowohl bei ihrer Ansprache als auch bei der Kranzniederlegung am Grab stets mit den Tränen und bekannte auch nachher: "Ich bin immer noch zutiefst traurig. Er war einfach so ein lieber Mensch."

Die Gelegenheit sich von dem populären Altbürgermeister (Er amtierte bis 2010 und war auch Ehrenbürger der Gemeinde Sooß) zu verabschieden, nahmen auch die örtliche Feuerwehr (Er war dort Ehrenkommandant) und die Sooßer Singgemeinschaft wahr ebenso wie Vertreter der Nachbargemeinden, unter ihnen auch der Vöslauer Bürgermeister Christoph Prinz und der Bad Vöslauer Altbürgermeister Alfred Flammer, beide waren "Weggefährten" von Bürgermeister Fischer.

Aus Baden war Altvizebgm. Franz Geiger nach Sooß gereist sowie noch einige andere Vertreter der Gemeinde Baden, aber auch der Jägerschaft. Denn die Jagd war Engelbert Fischers große Leidenschaft, neben dem Betrieb seines traditionsreichen Heurigen.

Fischers Familie, die das eigentliche Begräbnis schon vor Wochen im engsten Kreis begangen hatte, war von Sohn Christian vertreten.

Pfarrer Clemens Abrahamowicz gestaltete die Messe würdig und schloss mit den Worten: "Engelbert ist uns nur dorthin voraus gegangen, wo Gott uns alle erwartet." Stimmungsvoll musikalisch umrahmt war die Gedenkmesse von einem Vöslauer Bläserensemble.