Genussherbst in der Thermenregion Wienerwald

Die beliebte und traditionelle „Genussmeile“ wird heuer coronabedingt zum „Genussherbst – Heuer beim Heurigen“. Wie gewohnt findet die Veranstaltung an den ersten beiden September Wochenenden 5.9., 6.9. bzw. 12.9 und 13.9. statt.

THERMENREGION. Wie Aristoteles einst sagte: „Wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel anders setzen.“ Im Jahr 2020 bleibt wirklich kein Stein auf dem anderen und leider ist auch die „Genussmeile“ von diesen Umständen betroffen und kann aufgrund der derzeitigen rechtlichen Vorgaben nicht in ihrer gewohnten Form stattfinden.

Darum wird der Auftakt zum Weinherbst in der Region heuer erstmals direkt bei den Betrieben und in den Gemeinden unter dem Namen „Genussherbst“ stattfinden – Damit man auch heuer nicht auf die Gastlichkeit des Wienerwalds verzichten muss und eine unglaubliche Weinvielfalt sowie regionale Schmankerl unbedenklich und coronasicher genießen kann.

Großer Zusammenhalt

„Da viele Veranstaltungen heuer leider abgesagt werden mussten, freue ich mich umso mehr auf den Genussherbst der Thermenregion Wienerwald. Ich bin vom großartigen Engagement und dem Zusammenhalt der mitwirkenden Betriebe mehr als begeistert und bin sicher, dass wir alle, unter Einhaltung der notwendigen Sicherheitsvorkehrungen, schöne und genussvolle Tage im Wienerwald erleben werden.“, so Tourismuslandesrat Jochen Danninger.

So öffnen, an den ersten beiden September Wochenenden die Winzer und Ortschaften der Thermenregion Wienerwald gemeinsam ihre Türen, laden zum Besuch beim Heurigen und locken die Gäste aus Nah und Fern mit besonderen Angeboten und Verkostungspaketen mit regionalen Schmankerln. Von der musikalischen Umrahmung des Heurigenbesuchs über geöffnete Kellertüren, die einen Blick hinter die Kulissen erlauben bis hin zu den selbstgemachten herbstlichen Köstlichkeiten: die WinzerInnen der Region haben sich hier allerhand einfallen lassen, um gebührend in den Genussherbst starten zu können.

Eine Tischreservierung wird eindeutig empfohlen, um sich die begehrten Plätze beim gewünschten Winzer zu sichern!

„Die Betriebe im Wienerwald haben trotz Corona Lockdown der letzten Wochen bewiesen, welch kreatives Potenzial in ihnen steckt. Gemeinsam mit dem Wienerwald Tourismus konnte nun eine sichere Adaption der Genussmeile erarbeitet werden. Das musikalische und kulinarisches Angebot kann sich wirklich sehen lassen. Einige Winzer erlauben sogar einen Blick in den eigenen Weinkeller, was für viele Gäste ein besonders Highlight darstellt. Prädikat: Sehr innovativ!“, so LAbg. Christoph Kainz, Bürgermeister von Pfaffstätten und ein „Gründervater“ der Genussmeile.

Der Genussherbst wird von einem tollen musikalischen Rahmenprogramm sowie Dichterlesungen und interessanten Ausstellungen regionaler Künstler in den Gemeinden abgerundet. Ergänzt wird dieses Programm durch spezielle vinophile Events bei denen die edlen Weine der Region die Hauptrolle spielen werden. Vom Genussherbstpicknick, über Ortsführungen, traditionellen Traubenkur-Ständen bis hin zu kulinarischen Weinmenüs – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei!

„Eigentlich wäre es ja heuer unsere 10. Genussmeile gewesen und demensprechend hatten wir besondere Feierlichkeiten eingeplant. Es ist vor allem der Triebkraft unserer vielen motivierten Betriebe im Wienerwald zu verdanken, dass wir gemeinsam so kurzfristig eine Alternative entwickeln konnten. Danke für die Bereitschaft heuer diesen neuen Weg zu gehen. Das Jubiläum wird 2021 auf alle Fälle gebührend nachgefeiert.“, zeigt sich Wienerwald Tourismus Geschäftsführer Christoph Vielhaber dankbar.