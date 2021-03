Gina Rieger: der 90er einer "Komischen Alten"

Sie war schon als Kind komisch, gestand Georgine "Gina" Rieger bei einer kleinen (Corona gerechten) Ehrung zu Ihrem unglaublichen 90. Geburtstag am 19. März auf der Bühne des Stadttheaters.

BADEN. Von 1959 – 2001 stand sie auf den Badener Brettern, die die Welt bedeuten – und wurde ziemlich schnell zum Publikumsliebling. Vor allem als „Komische Alte“, einem Fach, das es heute in dieser Form so leider nicht mehr gibt, wie Franz Josef Breznik, musikalischer Leiter der Bühne Baden und einstiger Weggefährte der rüstigen Jubilarin, bei seiner Laudatio etwas wehmütig feststellte: „Heutzutage sind die ‚komischen Alten‘ zwar komisch, aber nicht mehr alt ..“ und auch Christa Ertl, Regisseurin und Assistentin der Künstlerischen Leitung und selbst schon langjähriges Mitglied der Bühne Baden, erinnert sich: „Sie war eine richtige Lachwurzn, die immer für Spaß auf der Bühne zu haben war.“

Martina Malzer, Geschäftsführerin, schloss sich den Gratulierenden an und überreichte stellvertretend für das ganze Haus einen Blumenstrauß. Christa Ertl: „Wir sehen uns spätestens in zehn Jahren zu deinem 100sten Geburtstag wieder …“