Grüne Baden mit finanzieller Nothilfe für BeyondBühne

BADEN. Ein Starkregen führte vor knapp zwei Monaten dazu, dass die Räumlichkeiten der BeyondBühne (ehemals BiondekBühne) in der Halle B nicht mehr benutzbar waren.

Die GRÜNEN Baden unterstützen den Verein nun mit einer Spende von 1.500€. „In Baden sind wir in Krisenzeiten füreinander da“, begründet Vizebürgermeisterin und GRÜNEN-Obfrau Helga Krismer die Hilfeleistung.

Der gesamte Jugendbetrieb der BeyondBühne musste aufgrund des Regenereignisses eingestellt und in andere Räumlichkeiten verlegt werden. Kurz vor Saisonbeginn ein enormer organisatorischer Kraftakt für die Geschäftsführerin der erfolgreichen Jugendbühne, Fabienne Mühlbacher, die schließlich dennoch ein geeignetes Quartier fand. Der große Saal in der Theater Passage direkt in der Fußgängerzone Badens erfüllt vorerst alle Anforderungen für die Übergangszeit bis sie wieder in ihre alte Heimatstätte, die Halle B, zurückkehren können. Helga Krismer sieht die Not und Schwierigkeiten der Bühne und hofft „dass wir den Jungen mit unserer finanziellen Unterstützung in dieser schwierigen Zeit helfen können. Ein großer Dank gilt auch der Eigentümerfamilie des Objekts, in dem die Jugendlichen nun kurzfristig unterkommen können, da diese tatkräftig mit angepackt hat“. Obfrau-Stellvertreter Stefan Eitler schließt sich dem an: „Wir sind froh, dass diese Geschichte nun ein gutes Ende genommen hat und die BeyondBühne ihre Kurse fortsetzen kann“ und fügt hinzu: „Nichtsdestotrotz handelt es sich dabei um eine Übergangslösung. Die Sanierungsarbeiten in der Halle B geben uns die Möglichkeit, diese Räumlichkeiten endlich auch attraktiver und zeitgemäßer zu gestalten. Fabienne Mühlbacher hat uns ihre Wünsche diesbezüglich bereits mitgeteilt und ich bin zuversichtlich, dass sich der gesamte Gemeinderat dem anschließen wird.“