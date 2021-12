BAD VÖSLAU. Hundeabgabe, Vöslau-Card, Mistsäcke, Leihgebühren in der Bibliothek, Hallenmieten für die Turnhallen: Viele Tarife werden in Bad Vöslau empfindlich teuer oder überhaupt erstmals eingehoben (wie Turnhallenmiete).

"Prozentuelle Erhöhungen zwischen 12 und 65 Prozent - das ist mehr als eine Anpassung", kritisiert Grünen-Stadträtin Marta Glockner. Ihre Fraktion stimmte - als einzige im Gemeinderat - geschlossen gegen jede Erhöhung. "Denn es ist das falsche Signal zum falschen Zeitpunkt, in der Pandemie, die viele Menschen wirtschaftlich so hart trifft", so Glockner. Außerdem wurden die Subventionen für die Vereine um 20 Prozent reduziert. Der für Finanzen zuständige neue Vizebürgermeister Thomas Mehlstaub (Liste) konterte der Kritik: "Erhöhungen passen nie. Teilweise wurden die Positionen seit 10 Jahren nicht erhöht. Und es stimmt: Die prozentuellen Erhöhungen klingen enorm, aber tatsächlich handelt es sich um wenige Euros."

Beispiele: Die Erstausstellung der Bad Vöslau-Card wurde von 12 auf 20 Euro erhöht, die Verlängerung von 8 Euro auf 12 Euro. Die letzte Erhöhung war 2015. Die Hundeabgabe beträgt ab 2022 jährlich 6,54 Euro pro Nutzhund, 80 Euro für Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotential, 40 Euro für den ersten Hund und 60 Euro für jeden weiteren Hund. Die 10 Stück-Rolle für Müllsäcke kostet künftig statt 9,60 Euro 10,80 Euro. Grund: Der Gemeindeabfallverband, der die Müllentsorgung im Bezirk regelt, erhöhte die Gebühr. Die Turnhallenmiete für Vereine kostet je nach Größe der gemieteten Halle zwischen 108 und 180 Euro pro Schuljahr.

"Strafpauschale"

Für Debatten sorgte auch ein neue Pauschalzahlung für Kinder in der Ferienbetreuung, als Reaktion darauf, dass viele Eltern ihre Kinder anmelden, dann aber nicht kommen lassen. 2021 waren das 60 %. "Das Personal ist aber für alle angemeldeten Kinder kalkuliert und eingeteilt. Um die daraus entstandenen Kosten abzufedern, soll künftig eine neue Pauschale von 5 Euro pro Vormittag (bis 13 Uhr) und 4 Euro pro Nachmittag (ab 13 Uhr) verrechnet werden. Bei täglichem Bedarf vor- und nachmittags fallen somit für drei Wochen maximale Kosten von 135 Euro für die Eltern an. Der Betrag muss bei der Anmeldung überwiesen werden. Zusätzlich fallen bei Bestellung durch die Eltern Kosten für das Mittagessen in Höhe von 3,80 Euro an", erläuterte Stadtrat Wolfgang Reiterer in seinem Antrag. Für die Grünen ist das eine "Strafpauschale". Stadträtin Marta Glockner: "Es trifft die am meisten belastete Gruppe - nämlich die Alleinerzieherinnen, die gerade in der Pandemie wahre Jonglage-Akte vollführen müssen. Unerträglich." In Härtefällen sei eine Unterstützung aus dem Jugendfonds möglich, erwiderte Sozialstadträtin Anita Tretthann.

Die Förderung des Landes für die Ferienbetreuung laufe aus, erläutert Finanz-Chef René Gneist, daher müsse die Gemeinde nun selbst für die Kosten aufkommen.

Sind Tariferhöhungen in Pandemiezeiten legitim?