Gulasch fürs Rote Kreuz Baden

BADEN. Einen kleinen Neujahrsgruß haben sich Manfred Hronek und Mag. Helmut Prenner, stolze Väter zweier Rettungssanitäterinnen, einfallen lassen. Sie bekochten die diensthabenden Mannschaften des Roten Kreuzes Baden am 01.01.2022 mit selbstgemachtem Gulasch und einem vitaminreichen Obstkorb „Schließlich muss man ja bei Kräften bleiben“. Dafür sagt das Rote Kreuz Baden herzlich Danke!

Wenn auch Sie die RotkreuzmitarbeiterInnen kulinarisch unterstützen möchten, dann geht das natürlich auch außerhalb von Feiertagen oder Jahreswechseln. Über gut gekochte Hausmannskost freuen sich unsere MitarbeiterInnen immer. Wenn Sie Interesse haben für unserer MitarbeiterInnen in de Rotkreuz-Küche zu kochen, dann rufen Sie doch einfach an 059144/52000.