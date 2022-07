BRUCK/LEITHA. 30 Schulen aus ganz Niederösterreich beteiligten sich im Rahmen des Fotofestivals "La Gacilly", das derzeit in Baden stattfindet, an fotografischen Workshops. Auch das Bundesgymnasium Bruck/Leitha machte mit. Die Schulfotografie stand heuer unter dem Motto "Träume".

Was die Brucker Gymnasiasten daraus machten, kann man vor der Schule in der Frauengasse in Baden anschauen. Lässt sich gleich gut mit einem Ausflug zur Open Air-Ausstellung in Baden verbinden. Am über 7 Kilometer langen Parcours durch die Parks und die Stadt sieht man beeindruckende Fotografien von skandinavischen Fotokünstlern. Die Brucker Jugendlichen haben ihre Bilder mit einem Begleittext versehen. "Träume sind so unzerstörbar wie das Plastik, das uns umgibt", liest man da. Es geht um Umwelt und Aussichten, durchaus auch ungewöhnliche. Für die Brucker Schule war Mag. Edyta Krakhofer bei einer Festveranstaltung vorige Woche in Baden.