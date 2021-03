ALLAND (von Sebastian Lorenz). Am 15.März gegen 8 Uhr früh ereignete sich in den Betriebsräumen einer Spenglerei in Alland ein Arbeitsunfall. Dabei geriet ein 29-jähriger Arbeiter beim Biegen von Metall mit seiner rechten Hand in eine Abkantmaschine. Der Mann erlitt dadurch schwere Verletzungen an der Hand. Er wurde von der Rettung in das Landesklinikum Baden transportiert, wo er ambulant behandelt und anschließend in häusliche Pflege entlassen wurde. Laut den Erhebungen der Beamten der Polizeiinspektion Alland liegt kein Fremdverschulden vor.