Herbstliche Genuss-Festspiele im Leesdorfer Beserlpark

BADEN. Baden lädt im Rahmen des Genussherbstes mit verschiedensten Initiativen und Veranstaltungen zum geselligen Genießen ein. Die Hauptrolle spielen dabei neben den angenehmen Herbsttagen und den urigen Locations natürlich stets der hervorragende Wein, Most und Sturm sowie die hausgemachten Schmankerl unserer Winzer.

Am vergangenen Wochenende luden die Weinbaubetriebe Fischer-Kügerl und Eitler zum gemütlichen Heurigenfeeling im Beserlpark Leesdorf, bei dem die zünftig-schrägen „Schrammeln on Tour“ zusätzlich für Stimmung sorgten.

Der „Heurigen im Beserlpark“ öffnet noch einmal seine Pforten – und zwar am 12. und 13. September mit folgendem Programm:

12. September

14 – 15 Uhr: Schrammeln on Tour

ab 17 Uhr: Blasmusik

13. September

10 Uhr: Evangelischer Gottesdienst