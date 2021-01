"Herzerl-Brot" für das Rote Kreuz

Eine starke Gesellschaft wird immer dann sichtbar, wenn engagierte Initiativen umgesetzt werden und dabei der solidarische Gedanke im Vordergrund steht. Diesen Überlegungen folgte Familie Teubi, bereits vom ersten Markttag an in Pfaffstätten dabei, sowie ein weiterer Marktkollege "Knödelmann" Christian. Nicht nur durch persönliche Erfahrungen geprägt, sondern besonders durch ein starkes Herz angetrieben ist es ihnen ein absolutes Anliegen zu helfen, wo Hilfe gebraucht wird.

PFAFFSTÄTTEN. "Wir sind in einer sicheren und wohlhabenden Region Zuhause, trotzdem ist niemand vor Schicksalsschlägen gefeit. Und da ist neben institutioneller Unterstützung auch jede persönliche Initiative wichtig. Daher danken wir besonders Familie Teubi für Ihre Initiative bei unserem Markttag in Pfaffstätten." zeigt sich Bürgermeister Christoph Kainz besonders erfreut.

Dabei wurden einige regionale Produkte des täglichen Lebens zusammengestellt, besondere Schmankerl, Knödel und natürlich auch das beliebte "Herzerl-Brot".

Corina Kornherr, stellvertretende Bezirksstellenleiterin des Roten Kreuz Baden, bedankt sich besonders herzlich. "Wir haben ein großes Angebot für Personen und Familien in schwierigen Lebenssituationen, das Haus der Menschlichkeit kann hier in der Region sofort helfen. Mit dem Sozialladen decken wir dabei die absoluten Grundbedürfnisse ab und merken wie wichtig diese Einrichtung auch bei uns im Bezirk ist." führt Corina Kornherr gemeinsam mit dem verantwortlichen des Hauses der Menschlichkeit des Roten Kreuz Baden, Christoph Sanz, aus.

"Die Familie Teubi ist mit der Initiative auf mich zugekommen, ich habe mich sehr darüber gefreut und möchte mich ganz herzlich dafür bedanken. Das Rote Kreuz Baden ist dabei der richtige Partner, wir haben die Möglichkeit direkt für betroffene Personen ein funktionierendes Angebot zu unterstützen." zeigt sich geschäftsführender Gemeinderat Rainer Anhammer, welcher selbst freiwilliger Notfallsanitäter beim Roten Kreuz ist, sehr dankbar. Eine solidarische Hilfestellung ist auch immer mit Respekt für die jeweilige Lebenssituation seines Gegenübers verbunden. Diese Haltung in der Zeit einer herausfordernden Krise macht diese Initiative zu etwas ganz Besonderem.