Am 28. Juli, dem bisher heißesten Tag im Jahr, wurde am Strandbad-Parkplatz wieder einmal das große Autochaos produziert. Es könnte ein wenig entschärft werden, findet unser Leser Ossy Valenta.

BADEN. Bedingt durch die rasche Überfüllung der Bäder lockt es viele "Auswärtige" in das große Badener Strandbad. Schon am Vormittag des 28. Juli war der Parkplatz entsprechend gefüllt. Ossy Valenta war unter den Badegästen und er stellte fest, dass seit dem Vorjahr, wo er schon einmal drauf aufmerksam machte, keine Maßnahmen getroffen wurden, um das Autochaos ein wenig einzudämmen. Speziell die Situation beim Parkplatzeingang hat es ihm angetan.

"Rechts sind markierte Querparkplätze mit weißen Streifen, die wegen der Nähe zum Bad-Eingang stets belegt sind. Ein Unfug der Sonderklasse ist, wenn in der Fahrtrichtung dahinter Autos geparkt sind und so ein Ausfahren der Querparker unmöglich oder schwer möglich ist. Der Abstand zum dahinter abgestellten Auto beträgt je nach Fahrzeuggröße oft nur 2,5 Meter."

Schon im Vorjahr ist Ossy Valenta diese Unart aufgefallen, er war selbst betroffen und konnte kaum aus seinem Parkplatz ausfahren. Er hat den Vorfall bei der Stadtpolizei gemeldet und Anzeige erstattet. "Ich habe das nicht weiter verfolgt, allerdings die Stadtpolizei ersucht, dort ein Halteverbotsschild aufzustellen, damit wäre diese Unart gleich einmal von vornherein unterbunden."

Die Polizei habe jedoch keinen Bedarf festgestellt. "Ist das wirklich zu teuer?" fragt sich Ossy Valenta nun. "An anderen Stellen des Parkplatzes ist man mit Verbotsschildern tatsächlich durchaus großzügig. In einigen Zonen des Parkplatzes ist zum Beispiel Parken zu bestimmten Zeiten verboten, weil die Anrainer offenbar ihre Ruhe wollen."

Ossy Valenta macht die Thematik öffentlich, um "zum Nachdenken" aufzufordern. Seine Hoffnung auf ein Umdenken ist jedoch "bescheiden".