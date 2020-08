Holzprügel-Attacke auf den Retter der Badener Synagoge

BADEN/GRAZ. Elie Rosen, Geschäftsführer des Badener Zentrums für interkulturelle Begegnung (ZIB) und Präsident der jüdischen Gemeinde Badens, wurde am 22. August in Graz von einem Unbekannten mit einem Holzprügel attackiert, als er aus seinem Auto steigen wollte. Er konnte noch rechtzeitig ins Auto zurück flüchten. Der Angriff ereignete sich vor dem jüdischen Gemeindehaus in Graz.

Elie Rosens Initiative ist die Rettung und der Wiederaufbau der Badener Synagoge im Jahr 2002 zu verdanken, er schrieb auch das Buch "Jüdisches Leben in Baden". Heute ist der Jurist unter anderem auch Präsident der Jüdischen Gemeinde Graz. Der Angriff auf Elie Rosen wurde von der Politik sofort scharf verurteilt, für Antisemitismus dürfe kein Platz in Österreich sein.