Im Interview spricht der Intendant der Bühne Baden, Michael Lakner, über die bevorstehende einzige Sommerarena-Premiere im Coronajahr 2020, über Sicherheitsbestimmungen und Humor als Krisenstrategie.

BEZIRKSBLÄTTER: Am 31. Juli hat „Die blaue Mazur“ Premiere in der Sommerarena. Es ist eine Premiere, wie es sie wohl noch nie gab… Wie ist Ihre Stimmungslage vor diesem ungewöhnlichen „Neustart“? Lampenfieber? Sorge, ob alles klappt?

PROF. DR. MICHAEL LAKNER: Das, was wir hier umsetzen, ist ein noch nie dagewesenes Szenario. Natürlich ist man in Sorge, dass sich auch ja niemand ansteckt und womöglich durch eine Quarantäne alles den Bach heruntergeht und wir absagen müssen. Ich persönlich habe – um die hoch geschätzte Festspielpräsidentin der Salzburger. Festspiele zu zitieren – „kein Talent zur Frustration.“ Alle Mitwirkenden sind total motiviert und froh, wieder arbeiten zu dürfen. Die Stimmung bei den Proben ist großartig.

Schon im Vorfeld war diese Premiere ja offenbar „schwierig“. Wie ich höre, war die Werkstätte zur Bühnenbildproduktion kurzfristig „unter Wasser“ und es war gar nicht klar, ob das Bühnenbild „zuhause“ angefertigt werden kann. Hat dann doch alles geklappt? Außerdem mussten Sie die Operette coronamäßig adaptieren. Somit ist „Die blaue Mazur“ wahrscheinlich die erste Corona-Operette, die in Österreich aufgeführt wird. Was erwartet uns?

Trotz des Wassereinbruchs haben unsere Werkstätten – ein großes Kompliment an die Belegschaft – es mit großem Einsatz zu Wege gebracht, dass doch noch das Bühnenbild integral bei uns in Traiskirchen fertiggestellt werden kann. Aber das stand wirklich anfangs an der Kippe…

Die coronamäßige Adaptierung bedingt, dass wir zwar ohne Chor und Ballett auskommen müssen, aber: dadurch, dass wir 13 DarstellerInnen haben, die teilweise in verschiedene Rollen schlüpfen müssen, ist es ein kurzweiliger Abend, ein Tür- Auf-Tür zu-Verwechslungsspiel in Gestalt einer kammertheatralischen musikalischen Komödie. Es geht um die ON und Off-Beziehung zwischen einem polnischen Grafen jüdischer Herkunft und einem Wiener Waisenmädchen. In meiner Bearbeitung ist die Handlung im jüdischen Wiener Milieu angesiedelt und deswegen kommt dem jüdischen Witz auch sehr große Bedeutung zu. Durch das Engagement Oliver Baiers als Conferencier und Comedian ist zusätzliche humoristische Würze garantiert!



Wie sieht das Corona-Sicherheitskonzept für die Sommerarena aus?

Die Bühne Baden hat ein detailliertes mehrseitiges Präventionskonzept erarbeitet: Auf Publikumsseite ist der Saaleinlass und das Verlassen des Saals nach Beendigung der Veranstaltung genauestens organisiert und koordiniert. Maskenpflicht bis zur Einnahme des Sitzplatzes, 1 m Sicherheitsabstand im Saal (jeweils 1 Reihe ist unbesetzt und auch neben den mit bis zu 4 Leuten besetzten Sitzplätzen muss ein Sitz frei bleiben.) Keine Pause und keine Gastronomie vor Ort, um Menschenansammlungen zu vermeiden und somit das Ansteckungsrisiko nach bestem Wissen und Gewissen auszuschalten.

Für das gesamte Personal: Maskenpflicht auf allen Gemeinflächen der Bühne Baden. Auf der

Bühne selbst bei den Proben Einteilung der 13 Mitwirkenden in rote (wo der Sicherheitsabstand von 1 m während des Spiels unterschritten werden darf) Teams und restliches darstellendes Personal. Maskenpflicht bei allen Proben bis zu den Endproben. Getrennte Proben und Probenräume von SolistInnen und Orchester, penible Reinigung der einzelnen Räume. Auseinanderhalten der Gruppen Technik, Verwaltung, Orchester, SolistInnen und der Gruppe des Leading Teams.



Wie sehen Sie den kulturellen Lock-Down und mögliche Folgen für die Kulturbetriebe und Kulturschaffenden des Landes?

Bedrohlich. Jetzt haben wir es nun fast vier Monate miterlebt, was passiert, wenn die Zahnrädchen sich aufhören zu drehen und die Theater-/Museumsuhr stehenbleibt. Wie geht es aber nun weiter? Welche KünstlerInnen werden nach diesem Schock noch finanziell das Auslangen finden und überhaupt noch weitermachen können? Wird das Publikum nach dem Lockdown in der gleichen Zahl wieder unsere Kulturinstitutionen besuchen? Oder haben sie zu große Angst vor Ansteckung, auch NACH den Lockerungen? Und wenn, wie viele DÜRFEN ab Herbst überhaupt rein in unsere Häuser und Museen? Wie lange können wir bzw. die Regierung die Einnahmenausfälle aushalten?

Die Reaktion muss heißen: Erhobenen Kopfes und mutigen Sinns weitermachen, weiterplanen, den Kopf nicht in den Sand stecken und sich nicht zu Tode fürchten. Unserer Klientel und unseren MitarbeiterInnen mit Vorbildcharakter Perspektiven geben und sie motivieren. Nach dem Motto: So leicht lassen wir uns nicht unterkriegen!

Wie schwierig ist das Wieder-Hochfahren?

Schwierig, weil viele KünstlerInnen in der Corona-Zeit nicht singen, spielen, tanzen konnten/durften und so das kontinuierliche „Training“ fehlte für den Wiedereinstieg. Umso wichtiger, im Sommer langsam zu beginnen zu spielen – als Testballon gleichsam -, damit der Schock eines Rauffahrens von 0 auf 100% mit allen beteiligten Kollektiven und unter den derzeit geltenden Sicherheitsmaßnahmen im Herbst nicht zu groß ist.

Gibt es auch positive Aspekte dabei – z.B. (das höre ich öfter von Menschen) – weniger Veranstaltungsstress, dafür mehr Wertschätzung für die kulturellen Leistungen?

Positive Aspekte: dass die Krise diverse Alltagsprobleme, die wir bisher zu ernst genommen haben, ins rechte Verhältnis setzt. Auf die Kunst bezogen: Das alte Diktum von „Schicksal bzw. Krise als Chance“ wirklich zum Anlass zu nehmen, den Humor als Kontrapunkt à la „Oh du lieber Augustin“ zum Ansatz für bissige Zeitsatire zu nutzen.

(Die Fragen stellte: Gabriela Stockmann)