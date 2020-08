BEZIRK BADEN. In unserer Serie "Kunstschaffende im Bezirk Baden" holen wir Künstler und Künstlerinnen aller Branchen (von Musik, Schauspiel, Tanz über Malerei bis Literatur und moderne Kunstarten) vor den Vorhang. Künstler und Künstlerinnen sind von Einbußen in der Corona-Zeit besonders betroffen, diese Serie soll ein kleiner Ausgleich sein und den Reichtum der Kultur wieder ins Bewusstsein bringen.

Jelica Konttas etwa, kennen Fans der Bildenden Kunst in Baden bereits. Sie lebte und arbeitete bis 1969 in Frankfurt/Main und danach als Werbegrafikerin bis 1989 in Finnland. Heute ist sie in Baden wohnhaft und hier mit einem Finnen verheiratet. Ihr gestalterisches Repertoire umfasst Werke auf Leinwand in Acryl, Linolschnitte und Arbeiten in Tusche, in variierenden Formaten, von ganz kleinen Bildchen bis zu größeren Konzeptionen und Buch-Illustrationen, unter anderem für ihren Sohne, der Schriftsteller ist. In Baden kennt man Felicitas Konttas von einer Einzelausstellung in der Badener Hauervinothek im Jahr 2018 oder von der Pflück-Galerie im Theater am Steg. Sie bereitet derzeit ihre nächste Ausstellung ab Ende November im Kulturcafé "Das Dorf" in Wien III vor. Auf www.sisyphus.at kann man sich bis dahin einen Überblick über ihr Werk verschaffen. Zur Corona-Zeit zitiert sie den französischen Schriftsteller Marquis de Vauvenargues (1715 - 1747): „Die Menschlichkeit ist die wichtigste aller Tugenden“. Und sie glaubt, dass "diese Erkenntnis in dieser turbulenten Zeit zum Teil vergessen wurde. Die Zeit, in der wir leben, ist auch sehr intellektualistisch und „kopflastig“: alles wird in Statistiken erfasst und untersucht, vom pro-Kopf-Batterie-Verbrauch bis hin zu den Corona-Opfern. Dabei vergisst man aber leicht, dass die wesentlichen Aspekte des Lebens nicht statistisch erfasst werden können; das Wesentliche bleibt immer seelisch und unangreifbar: dafür aber umso mehr „erfahrbar“. Gute Kunst kann diesen Raum der Erfahrung öffnen."

