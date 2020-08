Der Ausbau der beiden Volksschulen in Vöslau und Gainfarn und der Zubau des Kindergartens Brunngasse stellt eine wichtige Entwicklung für die Betreuung der Kinder von Vöslau, Gainfarn und Großau dar. Damit wird sichergestellt, dass die Kinder aus Bad Vöslau ein optimales Umfeld zu Beginn ihrer Ausbildung haben.

BAD VÖSLAU. In enger Zusammenarbeit zwischen Bürgermeister Christoph Prinz (LISTE Flammer), Baustadtrat Harald Oissner (LISTE Flammer) und Schulstadtrat Karl Wallner (SPÖ) konnten unter Einbindung von Fachexperten zukunftsweisende Projekte im letzten Gemeinderat beschlossen werden. Steigende Schülerzahlen und vor allem der steigende Bedarf für die Nachmittagsbetreuung und ein gesundes Mittagessen machten diese Maßnahmen notwendig.

Sozialstadträtin Anita Tretthann (LISTE Flammer): „Uns liegt die gute Qualität der gesamten Kinderbetreuung besonders am Herzen! Ein gut gestaltetes Umfeld und genügend Raum gibt unseren Pädagoginnen und Pädagogen, sowie den MitarbeiterInnen der Stadt mehr Möglichkeiten für eine kindergerechte Gestaltung."

Seit vielen Jahren werden jedes Jahr mehrere Millionen Euro in die Schulen und Kindergärten investiert - vom Ankauf von PCs für die Kinder und Jugendlichen bis hin zur Förderung des Sportunterrichtes. Schulstadtrat Karl Wallner (SPÖ): „Der weitere Ausbau der Digitalisierung ist der SPÖ ein besonderes Anliegen. Gerade die heurige Krise hat uns gezeigt, wie notwendig eine gut ausgebaute Infrastruktur an unseren Schulen in Zukunft ist."

Der Zu- und Umbau in den zwei Schulen und im Kindergarten wird gesamt ca. drei Millionen kosten, eine wichtige Investition in unsere Zukunft.

Volksschule Bad Vöslau

Seit Herbst 2017 wird an den Plänen zur Erweiterung der Volksschule unter Einbindung aller zuständigen Stellen gearbeitet. Mögliche Varianten wurden im Frühjahr 2018 präsentiert und in den darauffolgenden Monaten verfeinert und Details eingearbeitet. Für die Nachmittagsbetreuung sollen zwei Räume mit ca. 60 m2 neben dem Haupteingang geschaffen werden. Weiters wird die Möglichkeit für zusätzliche Klassen vorgesehen, um den steigenden Schülerzahlen Rechnung zu tragen. Dazu werden auch die Sozial- und Verwaltungsräume ausgebaut. Der Turnsaal wird erweitert, um den Kindern mehr Möglichkeit für Bewegung und Sport zu bieten. Ein Teil des Außenbereiches soll überdacht werden, damit dieser auch bei schlechtem Wetter in der Pause und für die Nachmittagsbetreuung genutzt werden kann. Für einen barrierefreien Zugang sorgt ein Aufzug.

Volksschule Gainfarn

Unter Einbindung aller Experten wird seit dem Frühjahr 2019 an den Konzepten gearbeitet. In Gainfarn sind ca. 120 Kinder in der Nachmittagsbetreuung angemeldet. Für die Nachmittagsbetreuung sollen zwei Räume errichtet werden. Bei diesem Zu- und Umbau werden auch die Sozialräume erweitert – es wird Augenmerk auf einen barrierefreien Ausbau gelegt.

Bei der Gemeinderatsitzung betonte Stadtrat Karl Lielacher (ÖVP) die Wichtigkeit des Standortes "Die Volksschule Gainfarn gibt es seit 1892 an diesem Platz und so soll es auch bleiben!"

Kindergarten Brunngasse

Die bestehende vierte Kindergartengruppe (derzeit noch in einer genehmigten Containerlösung) soll durch einen Neubau in Massivbauweise in entsprechender Größe ersetzt werden. Auch kommt es hier zu mehr Platzbedarf für die Nachmittagsbetreuung. Wie schon bei den Volksschulen, ist Barrierefreiheit eine Selbstverständlichkeit, im Kindergarten Brunngasse wird ein behindertengerechtes WC nachgerüstet.

„Gemeinsam für die Heimatstadt zu arbeiten ist meine Devise. Es freut mich, dass die Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Stadträten und auch mit den Nachbargemeinden so gut funktioniert. Schließlich wollen wir alle nur das Beste für unsere Kinder!" meint Bürgermeister Christoph Prinz.