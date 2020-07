BAD VÖSLAU. GaFri's erstes Milchbar Open wird Wetterbedingt auf 1. August 16 uhr verschoben. Geplant war es für heute, 18. Juli. Schauplatz ist auch zum neuen Termin am 1. August das wunderschöne Waldareal des Thermalbades Bad Vöslau.

GaFri - das sind Gabi und Fritz, und sie bieten eine Mischung aus Country, Folk, Austropop und ein bißchen Blues. Als Special Guest ist Christian Masser auf der Gitarre zu hören. Er spielt Country-Songs und ein wenig Mississippi-Blues. Lieder über Baumwollfelder und Eisenbahnen, über Geisterreiter und tragische Revolverhelden, über Liebe, Treue und Verrat.

Also im Kalender vormerken und auf Schönwetter am 1. August 16 Uhr hoffen!