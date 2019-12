Kriminelles Duo festgenommen

Straftaten durch ausgezeichnete Zusammenarbeit von Polizeiinspektion und Stadtpolizei Baden nach kurzer Zeit geklärt

BADEN. Am 22.12.2019, um 02.07 Uhr, wurde der Alarm eines Geschäftes am Erzh. Rainer Ring ausgelöst. Im Zuge der sofort durchgeführten Intervention an der Einsatzadresse durch je eine Streife der Polizeiinspektion und der Stadtpolizei Baden wurden an der Eingangstüre mehrere Einbruchsspuren gefunden. Gleichzeitig meldete sich ein Zeuge und gab an, dass er vor ein paar Minuten zwei Männer beobachten konnte, als diese versucht hatten, die Eingangstüre aufzubrechen.

Als sich die Alarmanlage auslöste, flüchteten die beiden Täter Richtung Josefsplatz.

Im Zuge der sofortigen Fahndung konnten die beiden Verdächtigen am Kaiser Franz Josef Ring von den Streifen der Polizeiinspektion und der Stadtpolizei Baden entdeckt werden.

Als sich die Polizeiwagen diesen Personen näherten, warfen sie Gegenstände auf das dort befindliche Grundstück und ließen auch Gegenstände auf den Boden fallen, um diese zu verbergen.

Bei der Durchsuchung der Verdächtigen - einem 25-jährigen, tunesischen Staatsbürger und einem 34-jährigen, algerischen Staatsbürger - wurde offensichtliches Diebesgut wie Kredit- und Bankomatkarten, Kopfhörer, Bargeld, Getränkedosen sowie Bierflaschen sichergestellt.

Im Zuge der Erhebungen stellt sich heraus, dass die beiden diese Gegenstände zunächst in einem Lokal in der Innenstadt aus dem Getränkelager und aus abgelegter Garderobe gestohlen und auch zwei Handtaschen mitgenommen hatten. Diese entsorgten sie dann im Bereich der Endstelle der Badener Bahn.

Mit dem Werkzeug, das sie ebenfalls aus dem Getränkelager mitgehen haben lassen, versuchten Sie, bei insgesamt fünf Geschäften am Erzh. Rainer Ring die Eingangstüren aufzubrechen, was ihnen aber nirgends gelang. Durch das Auslösen des Alarms beim fünften Geschäft ergriffen sie dann die Flucht.

Das gestohlene Einbruchwerkzeug entsorgten sie ebenfalls im Bereich der Endstelle der Badener Bahn.

Schlussendlich konnte das gestohlene Gut fast zur Gänze sichergestellt und den Besitzern wieder aufgefolgt werden.

Die beiden Verdächtigen wurden über Antrag der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wr. Neustadt eingeliefert.