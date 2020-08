Künstlergespräche unter freiem Himmel

BADEN. Im Rahmen von La Gacilly Baden Photo finden eine Reihe von Künstlergesprächen statt. Am 16. August ist um 15 Uhr der niederländische Fotograf Kadir von Lohuizen zu Gast, der Urheber für die Fotos der Reihe "Die Arktis" im Gutenbrunner Park. Ebendort findet auch das Künstlergespräch, der "Artist Talk" bei freiem Zutritt statt. Wer zuerst kommt, hat die besten Plätze.

In den 1990er-Jahren fast völlig aus dem Interesse der Medien verschwunden, haben drei Faktoren die Arktis wieder ins Rampenlicht gerückt: das Schmelzen der Polkappen, die steigende Nachfrage nach Kohlenwasserstoffen und Pläne für die Öffnung neuer Seewege. Sie sind zu strategischen Punkten auf der Weltkarte geworden, um die in Zukunft Staaten und Konzerne rangeln werden.

Am 21. August um 17 Uhr geht es für den ORF kulturMontag bei der Ausstellung #dubistkunst im Doblhoffpark darum, dass jeder Mensch ein Künstler sein kann, und jeder Mensch auch ein Kunstwerk sein kann. Zu Gast wird Klaus Albrecht Schröder sein, Direktor der Albertina in Wien.

Unter dem Titel „#dubistkunst“ rief der „kulturMontag“ gemeinsam mit Albertina, Belvedere, Kunsthistorisches Museum, Lentos und MUMOK ganz Österreich zum Nachstellen berühmter Gemälde auf. Auf dem Account „#dubistkunst“ wurden die Bild-Ideen gesammelt.

Im Rahmen des Festivals La Gacilly-Baden Photo ist eine Auswahl der besten Arbeiten aus 350 Einreichungen zu sehen.