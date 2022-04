Kunstparker = Bestparker

BADEN. Hätte es an diesem 8. April ein Preisausschreiben für den besten Kunstparker in Baden gegeben, der Lenker oder die Lenkerin dieses Kleinwagens hätte bestimmt die Trophäe bekommen. Davon ist unser Leser Andreas überzeugt. Er entdeckte das Auto in der Parkgarage in Baden, die um 10 Uhr bis auf den letzten Zentimeter vollgeparkt war. Nur neben diesem preisverdächtigen Kunstparker hätten auch keine Mopedautos mehr parken können. Deshalb für Andreas: Platz Nummer 1 für diesen Bestparker! Ihr Kunstparkerfoto an gabriela.stockmann@regionalmedien.at oder redaktion.baden@regionalmedien.at