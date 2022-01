Kunstparker ohne Rücksicht auf Verluste

BAD VÖSLAU. Brandheiß gesichtet am heutigen 7. Jänner in der Hochstraße von Bad Vöslau. An dieser Stelle gibt's keinen Parkplatz, und schon gar keinen in diese Fahrtrichtung. Auf der Hochstraße darf man nämlich nicht links zufahren. "Aber natürlich haben alle Rücksicht genommen und auf das tolle Auto des Wieners aufgepasst", schreibt unsere Leserin Annemarie. Sie gibt aber auch zu bedenken: "Wenn man eine solche Rücksichtslosigkeit in Wien auslebt, ist man abgeschleppt. Zu recht." An dieser Stelle staut es sich oft vor der Ampel am Ende der Hochstraße. Also es gibt tatsächlich besser Kunstparker-Abstellplätze...

