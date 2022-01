Kunstparker unverfroren

TRAISKIRCHEN/OEYNHAUSEN. "Normalerweise stören mich Kunstparker nicht sehr," schreibt uns unsere Leserin Ingrid, "aber diesen musste ich fotografieren." Gesehen hat sie ihn in Traiskirchen-Oeynhausen bei der Firma Müller gegenüber vom Sonnenstudio. Was empörte Ingrid so? "Das Auto absichtlich über zwei Parkplätze zu stellen, finde ich sehr unverfroren."

Ihr Kunstparkerfoto bitte an gabriela.stockmann@regionalmedien.at