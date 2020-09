In Gainfarn geht eine Ära zu Ende: Der Kindergarten in der Brunngasse, der seit 146 Jahren von den Schwestern des Herz Jesu-Klosters geführt wurde, ist nun in weltlicher Hand. Die Leiterin der letzten acht Jahre, Schwester Benedikta, ausgebildete Kindergartenpädagogin, ging mit 63 in Pension. Dem Kloster bleibt sie aber erhalten. Und auch das Gebot ihres Ordens, "Ora et labora" (Bete und arbeite), wird sie weiterhin leben.

GAINFARN. "Ich habe nie ein lautes Wort gegen Kinder gerichtet, das tut man einfach nicht." Darauf ist Schwester Benedikta zu Recht stolz, war sie doch über 40 Jahre als Kindergärtnerin tätig, zuletzt als Leiterin im Klosterkindergarten Brunngasse. Nun ging sie in Pension, und damit ist eine Ära zu Ende. Es konnte keine geistliche Schwester als Nachfolgerin gefunden werden, und so wird erstmals nach 146 Jahren der Kindergarten nun weltlich geführt, neue Leiterin ist Karin Kirchner.

Schwester Benedikta wird aber auch nach ihrer Pensionierung das Gebot ihres Herz Jesu-Ordens, "Ora et labora" (Bete und arbeite), leben.

Geboren wurde die Ur-Gainfarnerin 1957 im Entbindungsheim der Gemeinde Bad Vöslau, wo die Herz Jesu-Schwestern beschäftigt waren. Heute ist dort das Jakobusheim. Und sie besuchte auch den Kindergarten, den sie zuletzt acht Jahre leitete. Sie wuchs mit zwei Brüdern auf, mit denen sie Fußball spielte und auf der Kuhheide Schifahren ging. Sportlich blieb sie bis heute, das zeigt sie bei ordensinternen Tischtenniswettkämpfen.

"Die innere Berufung"

Sie ließ sich zur Kindergärtnerin ausbilden, aber immer stärker wurde in dieser Zeit auch ihr innerer Ruf. "In immer lauteren Zeiten verspürte ich das Bedürfnis mich zurückzuziehen und zu beten." 1977 begann sie als Kindergärtnerin im NÖ Landeskindergarten (früher Klosterkindergarten) in der Brunngasse, am 29. November 1979 trat sie dann ins Herz Jesu-Kloster ein und legte das Gelübde zu "Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam" ab. Gehorsam? "Natürlich vor allem gegenüber dem Herrn, aber auch gegenüber der jeweiligen Hausoberin und Generaloberin." Sie legte ihren weltlichen Namen ab und wurde zu "Schwester Benedikta". Da der Orden heute europaweit nur noch 60 Schwestern zählt, kann jede ihren Wunschnamen haben.

Schwester Benedikta bleibt auch nach ihrer Pensionierung aktiv. Schon am ersten Pensionstag war sie mit ihren beiden ebenfalls in Gainfarn lebenden Hausschwester-Kolleginnen auf Wallfahrt auf den Mariahilfberg. "25 Kilometer-Marsch im strömenden Regen, mit dem Rosenkranz in der Hand!"

Projekt "Kloster auf Zeit"

Benedikta wird sich nun neben den üblichen Arbeiten dem neuen Projekt "Kloster auf Zeit" widmen, das in Gainfarn aufgebaut werden soll. Es ermöglicht drei Wochen Leben im Kloster, mit regelmäßigen Gebeten, Mithilfe bei der Arbeit. "Es ist ein Trend der Zeit", so die Einschätzung von Schwester Benedikta. "Es gibt immer mehr auch junge Frauen, die innerliche Erneuerung in der Stille suchen. Die Anfragen werden mehr, und wenn die Corona-Zeit vorbei ist, wollen wir mit dem Projekt starten." Dass Corona bald vorbei ist, dafür betet Schwester Benedikta übrigens täglich, das hat sie der Seuchen-Heiligen Corona versprochen. Geselligkeit ist im Kloster aber auch ein Thema.