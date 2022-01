Peter Krämer (62, Name von der Redaktion geändert) kämpft um seine Schwerarbeiterpension. Es geht um "mein gutes Recht", sagt er.

BEZIRK BADEN. Auch nach vier Gerichtsverhandlungen ist noch keine endgültige Entscheidung gefallen. Für Krämer geht es um die Frage, ob er um 300 Euro mehr an monatlicher Rentenzahlung umfällt. "Aber es geht auch um mein gutes Recht!" sagt er.

Wollte keine Frist versäumen

Die Schwerarbeiterpension darf man nach 45 Arbeitsjahren steuerbegünstigt beantragen, vorausgesetzt man hat in den letzten 20 Jahren vor Pensionsantritt mindestens 120 Monate mit 6 Tagen Nachtschicht (Beginn 22 Uhr, Arbeit 6 Stunden ) gearbeitet. So war es bei Krämer. Erfahren hat er von dieser Möglichkeit zufällig, von einem Arbeitskollegen.

Kampf um Anerkennung

Am 1. Dezember 2020 wäre sein Stichtag gewesen. Er hat um die Pension schon 2018 eingereicht, um ja keine Fristen zu versäumen. Doch es begann sich schnell zu spießen. Denn aufgrund einer organisatorischen Umstellung in seiner Firma gingen alle Aufzeichnungen, die länger als sieben Jahre (gesetzliche Aufbewahrungsfrist) zurücklagen, verloren. Und auch Peter Krämer hat sich nicht 20 Jahre lang seine Lohnzettel aufgehoben, aus denen seine Schichtdienste hervorgingen. Also gab es Probleme mit dem Nachweis seiner Zeiten. Es fehlten ihm schlussendlich neun Monate, für die es keine Aufzeichnungen mehr gab.

Mit Hilfe eines Anwalts der Arbeiterkammer kam es zu einer ersten Gerichtsverhandlung im September 2019. Dabei wurde Krämer empfohlen, anstelle der fehlenden Lohnzettel Zeugen zu benennen. Was er auch tat. Bei der 2. Verhandlung im Februar 2020 wurde der Zeuge nicht anerkannt, statt dessen wurde Krämer vorgeschlagen, dass er bis Ende des Jahres die fehlenden neun Monate "einarbeiten" solle. Krämer war damals bereits in einer anderen Firma und konnte nicht mit Sicherheit sagen, ob er die fehlenden Zeiten zusammenbringen würde.

"Kuhhandel" vorgeschlagen

Sein Anwalt empfahl ihm, nicht auf diesen "Kuhhandel" einzugehen.Im Juli 2020 kam es zur dritten Verhandlung, in der drei weitere Zeugen, darunter auch der Betriebsrat der ehemaligen Firma, für Peter Krämer aussagten.

Die Entscheidung, ob diese Zeugen von der Pensionsversicherungsanstalt anerkannt werden, ist noch offen. Für Krämer. geht es um viel - nämlich darum, ob er monatlich 300 Euro mehr am Pensionskonto hat. "Ich verstehe nicht, dass eine Firma Unterlagen nur sieben Jahre aufheben muss, ich als Beschäftigter jedoch 20 Jahre lang. Ich habe mich entschlossen, meine Geschichte öffentlich zu machen, um die vielen jungen Kollegen im Bezirk, die Nachtschicht arbeiten, zu warnen: Hebt euch alles auf! Denn wenn ihr eines Tages auch euer Recht bekommen wollt, müsst ihr alles beweisen können, sonst sitzt die Pensionsversicherung am längeren Ast und die hat wahrscheinlich kein Interesse, höhere Zahlungen zu leisten. Wenn nur zwei oder drei der vielen Schwerarbeiter-Kollegen in den heimischen Industriebetrieben auf diese Problematik aufmerksam werden, bin ich schon zufrieden."

(Die Bezirksblätter haben in alle Gerichtsprotokolle Einsicht nehmen dürfen.)

