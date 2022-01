Bei ihrem nächsten Konzert am 26. Jänner im Casino Baden lädt die Beethoven Philharmonie zu einem wunderschönen Programm ein, in dessen Mittelpunkt Mendelssohns „Italienische“ Sinfonie steht.

BADEN. Mozarts Klavierkonzert in d-Moll ist eines seiner berühmtesten Werke. Nicht nur, dass Solokonzerte in Moll in der Klassik eine Seltenheit waren, auch der brütende, unruhige und doch verhaltene Beginn dieses Werk macht vom ersten Takt an klar, dass Mozart etwas ganz Persönliches auszudrücken hatte. Der junge Oberösterreicher Martin Nöbauer, dem niemand Geringerer als Elisabeth Leonskaja eine große Karriere voraussagt, spielt nicht nur modernes Klavier sondern auch Hammerklavier und hat sich mit der Stilistik dieser Epoche genau auseinander gesetzt.

Beethovens kämpferisch, heroische Coriolan-Ouvertüre, ebenfalls ein berühmtes Werk in Moll, steht in großem Kontrast zu Mendelssohns »Italienischer« Sinfonie, die ganz von Sonne durchflutet ist und Heiterkeit ausstrahlt bis sie mit der virtuosen Tarantella in einen fulminanten Abschluss mündet. Diese wunderbare Sinfonie ist das der krönende Höhepunkt des nächsten Konzertrprogramms der Beethoven Philharmonie.

Am Pult steht als Gastdirigent der junge Spanier Tomàs Grau, der international eine rege Konzerttätigkeit vorweisen kann und nun auch in Baden zu Gast ist.

KARTEN 30 € / 36 €: Ticketservice im Casino Baden: 02252 44496 444

Mehr: www.beethovenphilharmonie.at