"Menschenfreundlicher"(?) Kunstparker

MÖDLING. "Ein weiterer Menschenfreund!" schreibt uns unsere Leserin Ursula zu diesem Foto, das sie am Karfreitag in der Mödlinger Jakob Thoma-Straße aufgenommen hat. Sie fragt sich "Wie soll an diesem denkbefreiten Riesen zum Beispiel eine Frau mit Kinderwagerl vorbeikommen?"

Ihr Kunstparkerfoto bitte an gabriela.stockmann@regionalmedien.at oder redaktion.baden@regionalmedien.at