Mit meinbezirk espresso-App zu allen News aus der Heimat

BEZIRK BADEN. "Der Bezirk Baden ist meine Heimat, mit der ich sehr verbunden bin. Ich gehe hier wandern und spiele Tennis und treffe Freunde. Man kann sagen, ich kenne viele Wegerln und Ecken im Bezirk. Ich lebe aber schon längere Zeit in Wien. Die Nachrichten-App "meinbezirk espresso" hält mich perfekt auf dem Laufenden, was so alles los ist bei mir "daheim im Bezirk Baden". Das erzählt Inge Pachtner über ihre Erfahrungen mit der "meinbezirk espresso"-App, die ihr von einer Tenniskollegin empfohlen wurde.

Kein Frühstück ohne

Und so gibt es im Hause Pachtner kein Frühstück mehr ohne "meinbezirk espresso"-App.

Man kann die News mit "gleich lesen, später lesen oder verwerfen" markieren. Die Bedienung der App ist kinderleicht und die Bezirke, aus denen man News sehen möchte, können bei Bedarf auch variiert werden.