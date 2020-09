Models posieren am Mistplatz

Um auf die enormen Mengen an Plastikmüll aufmerksam zu machen, veranstaltete Melanie Gassner mit Fotograf Michael Lehner und ihrem Team von Miss Earth Austria ein weniger glamouröses Fotoshooting. Die Miss-Earth Kandidatinnen posierten zwar in wunderschönen Designerkleidern von Elisa Malec, jedoch waren sie von riesigen Müllbergen umgeben. Die Firma Brantner stellte ihren Mistplatz für das ungewöhnliche Shooting zu Verfügung, um vor allem ein Bewusstsein für die richtige Mülltrennung zu schaffen. Dafür nahmen alle Beteiligten, darunter Stylist Franky van Borensky und Videograf Fabio Sharif, die außergewöhnliche Kulisse mit dem weniger rosigen Duft während der gesamten Veranstaltung gerne in Kauf.

Eleganter wird es dann wieder am 15.9, wo beim großen Finale die Miss Earth Austria 2020 im Grand Hotel gekürt wird.