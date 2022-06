BEZIRK BADEN. (BERICHT: LPD NÖ) Am 24.06.2022 lenkte eine 54 jährige Frau aus dem Bezirk Baden ihren PKW auf der B60 aus Reisenberg kommend in Richtung Unterwaltersdorf. Auf Höhe des Straßenkilometer 23,790 bog sie links ab, dabei übersah sie einen entgegenkommenden 65 jährigen Motorradfahrer, ebenfalls aus dem Bezirk Baden. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, dabei wurde das Motorrad in zwei Teile zerrissen und begann zu brennen. Der Motorrad-Lenker verstarb noch an der Unfallstelle. Die PKW Lenkerin erlitte eine leichte Verletzung.

An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.