BADEN. Der Schwechat Wasserverband gibt bekannt, dass vom 22. bis 29. April wie jedes Jahr die Mühlbachabkehr durchgeführt wird.

Es wird am Freitag, 22.4.2022, ab 14 Uhr, die Wassermenge reduziert. Während dieser Zeit wird nur eine geringe Restwassermenge im Mühlbach verbleiben. Nach Beendigung der Arbeiten wird der Normalwasserstand wieder hergestellt.

Bei Schlechtwetter findet die Bachabkehr vom 29.4.2022 bis 6.5.2022 statt, das heißt, dass ab Freitag, 29.4.2022 (14 Uhr) die Wassermenge reduziert wird.

Es wird ersucht, eventuelle erforderliche Instandhaltungsarbeiten an den Ufermauern bzw. Uferböschungen, für die die jeweiligen Anrainer des Mühlbachs zuständig sind, während der Bachabkehr durchzuführen. Wir ersuchen, diese geplanten Arbeiten dem Schwechat Wasserverband noch vor der Abkehr bekannt zu geben.

Strauchschnitt, Baumaterialien, etc. dürfen nicht in den Mühlbach entsorgt werden. Zuwiderhandeln wird zur Anzeige gebracht.