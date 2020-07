BEZIRK BADEN. Die gebürtige Osttiroler Künstlerin und Kunstvermittlerin Petra Mühlmann lebt seit 10 Jahren Berndorf.

Neben abstrakter Malerei liegen ihre künstlerischen Schwerpunkte bei der Fotografie und bei der konzeptionellen Kunst. Besonders intensiv beschäftigt sie sich mit dem Thema K.I. (Künstliche Intelligenz) – vor allem in Verbindung mit Workshops mit Jugendlichen.

Letzte Ausstellung war im Oktober 2019 in der Galerie im Turm in Baden.

Vor drei Jahren hat sie dieARTE Schule für künstlerische Berufe gegründet. Diese schafft eine Plattform für angehende Künstlerinnen, für Schulen und Pädagoginnen sowie für UnternehmerInnen.

"Die Coronazeit hat das persönliche Miteinander-Kunstschaffen nicht zugelassen und ich konnte meine Arbeit nicht wie gewohnt ausführen. Ich habe deshalb Tipps und Tricks zum kreativen Arbeiten in Form von Online-Workshops vor allem mit Kindern kostenlos geteilt. So entstanden gemeinsam mit meinen beiden Töchtern kreative Kunstvideos für kleine und große Kinder zum Nachmachen, Mitmachen oder gar Bessermachen :-) Die Aussicht auf ein baldiges gemeinsames Arbieten ist nahe: _dieARTE SOMMERAKADEMIE findet vom 25. Juli bis 1. August am Symposion in Lindabrunn statt. 9 KünstlerInnen aus aller Welt bieten 17 Kunstworkshops und freuen sich ihre Kreativität mit den TeilnehmerInnen teilen zu können. http://www.diearte.at/sommer-kunst-akademie

Zur Serie:

Wir stellen in der Serie "Unsere Kunst in der Corona-Zeit" Kunstschaffende aller Branchen aus dem Bezirk Baden vor. Die Serie versteht sich als kleiner Ausgleich zu den Einschränkungen im Bereich von Kunst und Kultur und soll die Vielfalt der Kunst in unserem Bezirk wieder ins Bewusstsein rufen.

