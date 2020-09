BADEN. Anrainer und Anrainerinnen und das Wohnprojekt "Spitalsgärten" haben eine bessere Kommunikation verdient, meinen die NEOS in Baden. Sie begrüßen das Engagement der Bevölkerung. Aktuell kursieren drei Unterschriftenlisten, die von einer überparteilichen Initiative (bestehend aus SPÖ, Wir Badener, Wolfgang Pristou, ÖVP-Gemeinderat Rudolf Gehrer, Anrainer Dr. Erovic Boban) in Umlauf gebracht wurden. Stoßrichtung der Unterschriften ist die Reduzierung der Gebäudehöhe von derzeit geplanten 16 Metern bei einigen Blöcken, die Erhöhung der Stellplatzzahl pro Wohnung von derzeit 0,8 auf mindestens 1 und den Rückkauf eines Teiles der Gründe durchdie öffentliche Hand.

Nun meldeten sich von der Oppositionsbank auch NEOS zu Wort, die bis zur Gemeinderatswahl am 26. Jänner 2020 auch in der Stadtregierung saßen und deshalb in die vorbereitende Entwicklung des Projektes "Spitalsgärten" (mit aktuell rund 250 durch die Genossenschaft Alpenland geplanten Wohnungen) eingebunden waren.

"Bekenntnis zu leistbarem Wohnraum"

„Wir NEOS sehen grundsätzlich die Notwendigkeit, leistbaren Wohnraum zu schaffen, der den aktuellen wie zukünftigen ökonomischen und ökologischen Bedürfnissen entspricht“, kommentiert LAbg. GR Helmut Hofer-Gruber das aktuelle Projekt auf den Spitalsgärten in Baden. Und weiter: „Mit der Einbindung eines gemeinnützigen Wohnbauträgers, der bereit ist, ein Projekt gemeinsam mit der Stadt zu entwickeln, scheint dies gegeben“.

NEOS Baden stellen aber auch fest, dass jedes größere Bauprojekt ein Kompromiss ist, da die Interessenslagen von Stadt (Schaffung von Wohnraum, Stadtbildverträglichkeit, ökologische Bauweise, Anbindung an Infrastruktur), Wohnungswerber_innen (günstiger, hochqualitativer Wohnraum in guter Lage), Bauträger (niedrige Baukosten, rasche Abwicklung) und Anrainer_innen (möglichst nichts bauen) oft sehr unterschiedlich sind.

"Prinzipiell ein guter Kompromiss"

„Über Projekte und Kompromisse muss man reden und alle Involvierten wie Interessierten in die Kommunikation einbeziehen – und das rechtzeitig“, ist GRin Gertraud Auinger-Oberzaucher überzeugt. Die türkis-grüne Stadtregierung hat es verabsäumt, rechtzeitig alle relevanten Stakeholder in das Projekt einzubeziehen und bestehende Bedenken von Anrainer_innen zu berücksichtigen. Ein maßstabsgetreues Modell der geplanten und der bestehenden Bauten im Umkreis wäre sicherlich ebenso hilfreich gewesen wie eine laufende, direkte Information.

NEOS meinen, dass das Projekt insgesamt ein guter Kompromiss ist. Hochbau in der Nähe des ohnehin hohen Spitals sollte stadtbildverträglich sein und qualitatives Wohnen inklusive der notwendigen wie zeitgemäßen Infrastruktur – Breitbandinternet, Nahversorgung, Verkehrskonzept, Bildungseinrichtungen, Grünraum etc. – sollte sich an diesem Standort entwickeln können.

Bürgerbeteiligung und mehr Infos nötig

Stadt- bzw. Stadtteilentwicklung bedeute aber mehr als die Errichtung von Wohnraum, nämlich ein schlüssiges Konzept, in dessen Erstellung die Bürger_innen involviert werden.

„Werden die Anrainer_innen in neue Projekte – in der Größe des nun vorliegenden – nicht rechtzeitig eingebunden, passiert genau das, was jetzt geschieht: es werden Fragen gestellt, die bereits im Vorfeld hätten beantwortet und berücksichtigt werden müssen“, so Hofer-Gruber, der einmal mehr eine wesentlich breitere Einbindung der Bürger_innen fordert.

"In Zukunft braucht es weniger Stellplätze"

In Hinblick auf die geplante Zahl der Stellplätze (0,8 pro Wohnung) sind NEOS überzeugt davon, dass sich in den nächsten Jahren die automobile Welt und das Mobilitätsverhalten dramatisch ändern werden. Es wird zu einer Entflechtung von Transportbedürfnis und Autobesitz kommen, was bedeutet, dass Fahrzeuge nicht lange ungenützt herumstehen und daher auch wesentlich weniger Stellplatz gebraucht wird.

Dass ein Wohnprojekt offenbar nicht der ideale Ausgangspunkt für solche Zukunftsszenarien ist, zeigt das massive Engagement der Badener Bürger_innen. „Als überzeugte Fans einer starken Zivilgesellschaft begrüßen wir das engagierte Interesse und sind gerne bereit, uns in eine konstruktive Diskussion einzubringen“, so die NEOS Gemeinderäte abschließend.

Artikel von der Bürgerversammlung im August 2020