BAD VÖSLAU. Für Debatten im Gemeinderat am 9. Dezember sorgte ein neue Pauschalzahlung für Kinder in der Ferienbetreuung. Sie versteht sich als Reaktion darauf, dass viele Eltern ihre Kinder anmelden, dann aber nicht kommen lassen. 2021 waren das 60 %. "Das Personal ist aber für alle angemeldeten Kinder kalkuliert und eingeteilt. Um die daraus entstandenen Kosten abzufedern, soll künftig eine neue Pauschale von 5 Euro pro Vormittag (bis 13 Uhr) und 4 Euro pro Nachmittag (ab 13 Uhr) verrechnet werden. Bei täglichem Bedarf vor- und nachmittags fallen somit für drei Wochen maximale Kosten von 135 Euro für die Eltern an. Der Betrag muss bei der Anmeldung überwiesen werden. Zusätzlich fallen bei Bestellung durch die Eltern Kosten für das Mittagessen in Höhe von 3,80 Euro an", erläuterte Stadtrat Wolfgang Reiterer (SPÖ) in seinem Antrag.

Grüne: Das ist eine "Strafpauschale"

Für die Grünen ist das eine "unerträgliche" neue Gebühr, eine "Strafpauschale". Stadträtin Marta Glockner: "Es trifft die am meisten belastete Gruppe - nämlich die Alleinerzieherinnen, die gerade in der Pandemie wahre Jonglage-Akte vollführen müssen. Unerträglich." In Härtefällen sei eine Unterstützung aus dem Jugendfonds möglich, erwiderte Sozialstadträtin Anita Tretthann (Liste).

Die Ferienbetreuung erfolgt ausschließlich durch Personal der Stadtgemeinde in den Räumen eines Kindergartens, verrechnet wurden anteilsmäßig die üblichen Kindergartenkosten, vormittags also nichts. Die Förderung des Landes läuft aber aus, erläutert Finanz-Chef René Gneist. Die 3 Wochen Ferienbetreuung kosten 20.000 Euro.

Der Einführung der neuen "Pauschale" stimmten, ÖVP, SPÖ und FPÖ zu, die Neos enthielten sich, die Grünen waren dagegen. "Meine Herren, ihr seid nicht in der Situation von berufstätigen Müttern," so Marta Glockner.