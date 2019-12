Die Kombination aus Kultur- und Naturerbe in Mariazell im Wienerwald ist einzigartig. Durch die zahlreichen Alleinstellungsmerkmale weist der Ort überregionales Potential auf. Nun wird die Kulturregion Mariazell im Wienerwald geschaffen.

KLEIN MARIAZELL. „Wir möchten ein Ausflugsziel mit positiven Effekten auf die gesamte LEADER-Region Triestingtal schaffen. Auch die anderen Ausflugsdestinationen in der Region werden nachhaltig von dem Kulturort profitieren“, erläutert Wirtschafts- und Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav.

Mariazell im Wienerwald soll zu einer Kulturregion werden, die sich positiv auf die gesamte LEADER-Region auswirkt. Durch eine verstärkte Vernetzung und Zusammenarbeit auf kulturtouristischem Gebiet mit der Burg Neuhaus sowie der Araburg können andere Projekte ähnlicher Art gestärkt werden. „Mariazell im Wienerwald bietet bisher eine weitgehend unausgeschöpfte, wertvolle Ressource zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region. Wir wollen durch eine Kulturvermittlung den Tourismus stärken und dadurch zusätzliche Arbeitsplätze und Betriebe in der Region schaffen“, erklärt Wirtschafts- und Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav.

„Die Maßnahmen dienen grundsätzlich der Kulturvermittlung der Projekte entlang der Via Sacra, insbesondere der Basilika Klein Mariazell, dem Hafnerberg sowie Altenmarkt. Dazu werden an diesen Standorten Informationstafeln aufgestellt, Vermittlungsbroschüren für Besucherinnen und Besucher zur Verfügung gestellt, eine App entwickelt sowie ein Themenweg namens Berglgarten angelegt“, erklären Obmann der LEADER-Region Triestingtal Leopold Nebel und Thomas Aigner, Geschäftsführer von der Mariazell im Wienerwald gemeinnützigen KulturbetriebsGmbH.

Auch die Marktgemeinde Altenmarkt setzt sich für das Projekt ein. „Die Marktgemeinde Altenmarkt unterstützt finanziell und ideell tatkräftig das gegenständliche Vorhaben“, so LAbg. und Bürgermeister der Marktgemeinde Altenmarkt Josef Balber.

Die LEADER-Region Triestingtal hat gemäß ihrer lokalen Entwicklungsstrategie das Projekt zur Förderung ausgewählt. Es wird mit Unterstützung von Land und Europäischer Union (LEADER Fördermitteln) gefördert. Das Land Niederösterreich hat die Unterstützung aus Mitteln des EU – Programms LE / LEADER und der ecoplus Regionalförderung auf Initiative von Landesrätin Petra Bohuslav beschlossen.