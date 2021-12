Detektivische Arbeit leistete Diakon Gerhard Sarman für den neuen Kirchenführer der Pfarre St. Margaretha.

TRAISKIRCHEN. Den Auftrag zur Erstellung des neuen Kirchenführers bekam Diakon Gerhard Sarman von Pfarrer Jochen Häusler vor ca.zwei Jahren. Im Zuge seiner Forschungen vor Ort und in kirchlichen Archiven entdeckte Sarman in der fast 1000 Jahre alten Geschichte der Kirche einiges Neues. Und er musste auch einen weit verbreiteten Irrtum korrigieren: Mathias Gerl ist nicht, wie seit "ewigen Zeiten" kolportiert, der Errichter der Kirche in den Jahren 1753/1754. Eine entsprechende Hinweistafel an der Kirche St. Margaretha muss deshalb neu geschrieben werden.

Mit einem Zufall begann's

Wie entdeckt man einen Irrtum in der Geschichtsschreibung, Herr Diakon? "Es war eigentlich ein Zufall," berichtet der Historiker. Ihm sei eine kleine Tafel am Abgang zur ehemaligen Gruft aufgefallen, die dem Pfarrer und Wohltäter der Pfarre Johann Baumgartner gewidmet ist, der 1693 verstarb und hier begraben werden wollte. Wenn die Kirche 1753 wie es die Geschichte überliefert, neu gebaut wurde, wie passt das mit einer Tafel aus dem Jahr 1693 zusammen?, fragte sich Gerhard Sarman. Und er begann in der Baugeschichte von St. Margaretha zu forschen.

Tatsächlich fand er schließlich einen Contract mit Baumeister Gerl vom 9. April 1753. Darin bekam dieser tatsächlich einen Auftrag vom damaligen Abt Thomas Pauer - allerdings nicht zum Neubau der Kirche, sondern lediglich zu diversen Adaptierungen. "Definitiv ist Gerl also nicht der Baumeister der Kirche", so Sarman.

"Alle Geschichtsschreiber der letzten 150 Jahre haben von der ursprünglichen Quelle im Stift Melk immer wieder abgeschrieben, die jedoch eben diesen Fehler enthielt . Dieser musste nun nach meinen belegbaren neuen Forschungen korrigiert werden", so Sarman.

Zur Baugeschichte

Den tatsächlichen Baumeister der Kirche St. Margaretha kennt man also nicht. Fix ist nur, dass die Kirche mit ihren umgebenden Mauern und dem Wehrgraben eine der größten Wehrkirchenanlagen Niederösterreichs ist. Sie wurde schon 1113 erwähnt, ist also romanischen Ursprungs. St. Margaretha war Mutterpfarre für 16 umliegende Gemeinden im Bezirk, etwa für Baden, Bad Vöslau, Kottingbrunn, Leobersdorf, Oberwaltersdorf, Unterwaltersdorf oder Moosbrunn. 1683 wurde die Kirche im Osmanensturm zerstört und in den Jahren 1691 bis 1694 im Auftrag von Abt Gregor Müller unter Verwendung von gotischen Mauerteilen wieder aufgebaut und verlängert. Und so steht im wesentlichen der Bau heute da, der Baumeister ist aber eben unbekannt.

Kirchenführungen möglich

Die Forschungen von Diakon Sarman ergaben noch viele andere neue Erkenntnisse, die er gern im Rahmen einer Kirchenführung vorstellt, nach Vereinbarung unter 0676-7530035 oder pfarre.traiskirchen@katholischekirche.at. Die neuen Kirchenführer gibt's um 5 Euro in der Pfarrkanzlei.

Einen kleinen Vorgeschmack auf die Führung bietet dieses Kurzvideo: