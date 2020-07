Neun Turmfalken in Kottingbrunn

Kottingbrunn ist wieder von Turmfalken "besiedelt".

BADEN. "Falken-Papa" und Biosphärenpark Wienerwald-Botschafter Hermann Pieller darf sich freuen. Alle drei von ihm selbst gebauten Nistkästen wurden von den Vögeln gerne zum Brüten angenommen. Die Bilanz von Ende Juni: Im Nistkasten 1 lagen fünf Eier, aus dreien davon schlüpften Küken, die bereits erste Flugversuche unternahmen. Im Nistkasten 2 lagen sechs Eier, aus denen schließlich drei Küken schlüpften, die am 17. Juni wissenschaftlich untersucht und vermessen wurden. Und im Nistkasten 3 schlüpften ebenfalls drei Küken, die am 6. Juli beringt wurden, sodass ihre Herkunft jederzeit, wenn sie einmal flügge geworden sind, festgestellt werden kann. Hermann Pieller ist also im Corona-Jahr 2020 neunmal "Papa" geworden, zumindest hat er durch seine Nistkästchen dazu beigetragen, dass die Turmfalken im Schloss Kottingbrunn "heimisch" bleiben.