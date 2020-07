TRAISKIRCHEN (slorenz). Mutwillige Sachbeschädigung in Traiskirchen, Karl-Hilber Straße. Am 25.Juni, zwischen 12.30 Uhr und 18.30 Uhr, hat ein bis dato unbekannter Täter mit einem Schlüssel oder ähnlichem den Lack eines öffentlichen abgestellten grauen Opel Insignia zerkratzt. Der Vandale hat die komplette Beifahrerseite beschädigt, die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Fahndung nach dem Täter läuft. Wenn Sie zweckdienliche Hinweise haben, wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Traiskirchen unter der Telefonnummer 059 133 3313.