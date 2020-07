ORF-prämierte Fotos im Doblhoffpark Baden

BADEN. Unter dem Titel „#dubistkunst“ rief der ORF-„kulturMontag“ gemeinsam mit Albertina, Belvedere, Kunsthistorischem Museum, Lentos und MUMOK ganz Österreich dazu auf, berühmte Gemälde nachzustellen und in Fotografien festzuhalten. Als Ausstellungsort für die prämierten Werke dieser ORF-Initiative wurde der Doblhoffpark ausgewählt – ein weiteres Indiz, dass sich Baden als landesweites Zentrum der Fotografie etabliert hat.

Zu sehen ist diese besondere Galerie der prämierten Werke im Doblhoffpark in der Wiese nächst des Spielplatzes. Der Beitrag im Kulturmontag erschien am 20. Juli und ist in der TV-Thek eine Woche lang nachzusehen.