KOTTINGBRUNN. Ehrenringträger Otto Plenk ist am 13. Jänner 2021 im 89. Lebensjahr verstorben.

Otto Plenk wurde am 30.04.1932 in Wiener Neustadt geboren und trat nach seiner Ausbildung in den Dienst der ÖBB ein, wo er nach 21 Jahren Dienstzeit im Bahnhofsdienst bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1985 als Oberrevident in der Pensionsstelle in der ÖBB tätig war.

Im Jahr 1955 erfolgte die Übersiedlung von Wiener Neustadt nach Kottingbrunn, wo er auch sein privates Glück mit Ehefrau Elfi fand. Aus der Ehe entstammt sein Sohn, Otto.

Otto Plenk engagierte sich in seiner neuen Heimat beim ASK, trug zur Gründung der Faschingsgilde bei und war politisch bei der SPÖ aktiv, von 1980 bis 1995 auch im Gemeinderat in verschiedenen Funktionen.

Nach seinem Ausscheiden aus der Politik widmete er sich voller Leidenschaft Statistenrollen in Film- und Fernsehen und wird uns hier allen besonders in Erinnerung bleiben. Von den Vorstadtweibern bis zu Tatort und Brieflosshow - in zahlreichen kleinen Rollen konnte man Otto Plenk im Fernsehen bewundern. Dabei begegnete er berühmten Darstellern - von Klaus Maria Brandauer bis Harald Krassnitzer und vielen, vielen mehr. Er berichtete gerne von seinen Begegnungen mit den Berühmtheiten, mit denen er in Drehpausen oft auch ein paar private Worte wechseln durfte.

Als Dank und Anerkennung für seine besonderen Verdienste um die Gemeinde wurde Otto Plenk im Jahr 1995 der Ehrenring der Marktgemeinde Kottingbrunn verliehen.

"Mit Otto Plenk verliert die Marktgemeinde Kottingbrunn einen Bürger, der das politische und gesellschaftliche Leben der Gemeinde über viele Jahrzehnte wesentlich mitgestaltet und bereichert hat. Unser tiefes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen und allen, die ihm nahe standen. Die Marktgemeinde Kottingbrunn wird Herrn Otto Plenk immer ein ehrendes Andenken bewahren", heißt es im Nachruf der Gemeinde.