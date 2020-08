PFAFFSTÄTTEN. „Unser Weinort wird sich heuer auf die Förderung seiner ureigensten Heurigenkultur konzentrieren, für die wir seit Gemeindegründung bekannt und beliebt sind“, sagt Ortschef Christoph Kainz vor dem am 6. August öffnenden "Heurigendorf". Die Heurigenbetriebe werden in bis 16. August gleichzeitig offen haben und die Gastlichkeit feiern. „Unsere Betriebe werden auch ihre Vorgärten und Parkplätze zur Genusszone erklären und auch in diesen Bereichen zu Tisch bitten“, sagt der Bürgermeister allen Heurigenwirten für ihr besonders umsichtiges Engagement herzlich Dankeschön. Ziel ist es, sich Zeit zu nehmen und einen gemütlichen Heurigenabend bei einem der Genussbetriebe zu verbringen, wobei auf die Einhaltung aller Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen vielfach Augenmerk gelegt wird. Dazu zählen das Instrument der Tischreservierung sowie das Angebot eines Contact-Tracing via SMS. Alle Infos gibt es auf www.heurigendorf.at