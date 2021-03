PFAFFSTÄTTEN. Trockenrasenpflege, Güterwegemanagement und andere Maßnahmen machen Pfaffstätten zur vorbildlichen Umweltgemeinde. Auch kleine und große Projekte werden in dem Bereich immer wieder verwirklicht.

Zuletzt wurde in der Gemeinderatssitzung vom 21.12.2020 einem Pachtvertrag mit Herrn Dr. Budin, mit dem Zweck des Aufbaus und der Bewirtschaftung von Bienenständen, zugestimmt. Neben den neuen Lebensräumen für heimische Bienen sollen auch wesentliche Informationen über das Leben und die Wirkung von Bienen neu installiert werden. Und jetzt kommt der BeeRun dazu, den auch

Seniorenreferentin Gemeinderätin Dorothea Davidson unterstützt: "Wir genießen unsere Natur über Generationen hinweg, sie dient uns als natürliches Fitnesszentrum. Geistige und körperliche Gesundheit ist eng mit unserer wunderschönen Pfaffstättner Weinbaulandschaft verbunden."

Beim BeeRun sollen Kilometer gesammelt werden. Pro gelaufenem Kilometer wird ein Quadratmeter Blumenwiese in Niederösterreich gepflanzt.

"Wir können bei einem gesunden Lauf, Walk oder einer Wanderung auch noch aktiv einen wertvollen Beitrag leisten. Gerade die junge Generation muss hier auch Verantwortung übernehmen", zeigen sich die Gemeinderäte Rainer Anhammer und Matthias Schützel begeistert von dieser interaktiven Initiative. Am 27. März findet der virtuelle BeeRun statt und dann heißt es: "mit jedem Kilometer blüht Niederösterreich auf". Informationen unter Bee Running - Blühsterreich (bluehsterreich.at). (Foto: P. Artner)