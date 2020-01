BAD FISCHAU/BAD VÖSLAU. Prachtvolles Neujahrswetter. Anlass, den 1. Jänner 2020 in einen sonnigen Badetag im Freien zu verwandeln. Gelegenheit dazu bot das traditionelle Neujahrsschwimmen im Thermalbad von Bad Fischau.

Auch eine Gruppe vom benachbarten Thermalbad in Bad Vöslau wagte das Eintauchen in das glasklare - ca. 17 Grad "warme" - Fischauer Wasser. "Die größte Herausforderung ist es, sich bei 5 Grad Lufttemperatur aus der Daunenjacke zu schälen und plötzlich im Bikini dazustehen", schmunzelte die Vöslauer Fotografin Doris Mitterer, die sich am schwersten tat, auch noch die warmen Stiefel auszuziehen. Für vier g’standene Vöslauer Männer war dieses Neujahrsschwimmen eine persönliche Premiere - für Kunstvermittler Hermann Weissenbacher, Pfadfinder Hannes Rieger, für Bernhard Kraus und Gemeinderat Peter Lechner. "Mein Freund Bernhard Kraus, mit dem ich gemeinsam unsere jährliche Vöslauer xtreme-Wanderung nach Mariazell (24 Stunden-Marsch) ins Leben gerufen habe, hat mich heute zum Neujahrsschwimmen vergattert, er wollte es auch einmal ausprobieren", verriet Peter Lechner seine Motivation und warf sich ins Wasser. Mit Gerda Bücker und Gabi Stockmann nahm er die kleine Rutsche in Betrieb. Rauf und runter lautete dann für einige Minuten die Devise. Gabis Schwimmtier "Nemo" machte sich derweil im Schwimmbecken selbständig.

Bestens durchblutet, abgetrocknet und wieder zurück in der Daunenjacke stieß man dann mit Sekt auf das Neue Jahr an und ließ sich die Wintersonne ins Gesicht scheinen. Immerhin war Vorsatz Nummer Eins für das Jahr 2020 verwirklicht. Zum Neujahrsschwimmen lädt jedes Jahr die Gemeinde Bad Fischau ein: Eintritt ins Bad und in die Sauna ist gratis, ebenso wie Getränke, kleine Imbisse und die Übertragung des Neujahrskonzertes. Hunderte Menschen ließen sich diesen Start ins Neue Jahr nicht entgehen, wenn auch bei weitem nicht alle schwimmen gingen.