TRAISKIRCHEN. RettRat Anton Rosensteiner, von Freunden immer "Rosentoni" gerufen, ist am 3. Jänner 2022 im 87. Lebensjahr nach einem erfüllten Leben verstorben. Er war seit über 50 Jahren freiwilliger Mitarbeiter beim Roten Kreuz Baden und leitete in der damaligen Semperit Reifenfabrik den Betriebs-Sanitätsdienst, aus dem die Rotkreuz-Ortsstelle Wienersdorf hervorging. RR Rosensteiner war stets bereit, in allen Belangen des Roten Kreuzes mitzuarbeiten, mitzuarbeiten - sei es beim damaligen Rotkreuz-Ball in den Stadtsälen Traiskirchen oder bei der Auslandshilfe in Rumänien im Jahre 1990.

Er organisierte die ersten Rotkreuz-Wettkämpfe in Niederösterreich und war nahezu bei allen Festen der Feuerwehr und des Roten Kreuzes vertreten. Bis in die letzten Jahre begleitete er verstorbene Rotkreuz-Kollegen und Kolleginnen auf dem letzten Weg und er erhielt auch zahlreiche Auszeichnungen vom Land NÖ, den Gemeinden und auch von Feuerwehr und vom Roten Kreuz. Am 14.Januar wird er um 13 Uhr am Stadtfriedhof Traiskirchen begraben. Ein inniges Beileid den Hinterbliebenen spricht Oberrettungsrat Rudolf Eberhardt im Namen des Roten Kreuzes aus.