TRAISKIRCHEN (von Sebastian Lorenz). Böse Überraschung für die Bewohner eines Wohnhauses in der Oskar Helmer-Straße. Als sie am 13. April aus dem Urlaub zurückkehrten, fanden sie Einbruchspuren an der Terrassentür und einem Fenster. Offenbar sind irgendwann am 12. oder 13. April die unbekannten Täter bei ihrem Einbruchsversuch gescheitert. Es wurden keine Gegenstände aus dem Garten und der unversperrten Garage gestohlen. Dennoch: Auch ein Einbruchversuch ist eine strafbare Handlung, die Polizei ersucht um zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Traiskirchen unter 0591333313.