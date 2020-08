Fulminanter Auftakt bei STADT:KULTUR im Park Das Kulturfestival im Kurpark Baden feiert Premiere

Baden, 06. August 2020 –Mit "The Schick Sisters" und "Omar Sarsam", startete erfolgreich STADT:KULTUR im Park, das Kulturprogramm unter freiem Himmel. Insgesamt neun Künstler beehren den Pavillon des Kurpark Badens. Tickets für die weiteren Veranstaltungen bis 15. August sind noch erhältlich.

BADEN. Den Startschuss gaben The Schick Sisters (ehemalige Dornrosen) am Dienstag, den 4. August. Trotz schlechtem Wetter begaben sich viele Gäste in den Kurpark Baden, um den wunderbaren Klängen der drei Musikerinnen zu lauschen. Am 5. August beehrte Omar Sarsam den Pavillon im Kurpark Baden und gab vor dem sehr zahlreich erschienenen Publikum sein Programm „Herzalarm“ zum Besten.

„Obwohl das Wetter leider nicht ganz mitgespielt hat, waren die ersten beiden Veranstaltungen ein voller Erfolg. Es freut uns, dass unser Kulturprogramm für den Sommer für so viel Begeisterung sorgt!“ erzählt Andrea Löschenbrand, Projektleiterin von STADT:KULTUR. Bis einschließlich 15. August stehen weitere hochkarätige Kabaretts, Diskussionen und Lesungen auf dem Programm. Die Veranstaltungen finden grundsätzlich bei jedem Wetter statt. Sollte aufgrund von Sturm oder Gewitter abgesagt werden müssen, wird den Besuchern der Kartenpreis rückerstattet.

Noch schnell Tickets sichern

Zwischen 6. und 15. August werden Roland Düringer, Christoph Fritz, Alfred Dorfer, Manuel Rubey, Florian Klenk und Florian Scheuba, Erika Pluhar und nicht zuletzt Gernot Kulis mit Spannung erwartet. Für die Veranstaltungen des Kulturfestivals können noch Tickets ergattert werden. Karten sind online unter: www.stadt-kultur.at erhältlich. Des Weiteren können Tickets in allen Raiffeisen Banken, allen Vorverkaufsstellen von Ö-Ticket und an der Abendkassa ab einer Stunde vor Vorstellungsbeginn erworben werden. Eine Ermäßigung von zwei Euro auf alle Veranstaltungen werden für Kinder, Jugendliche, Schüler und Studierende (bis zum vollendeten 25. Lebensjahr), Zivil- und Präsenzdiener, Ö1 Club-Mitglieder, Ö1 intro-Mitglieder und Raiffeisen-Kunden mit einem gültigen Ausweis geboten. Gespielt wird unter Berücksichtigung der Corona-Sicherheitsvorgaben und einem entsprechenden 1m-Mindestabstand zwischen den Besuchergruppen. Die Tickets werden im Ticket-Verbund verkauft und es werden Zweier-, Dreier-, sowie Einzelplätze angeboten.

Die weiteren Programmpunkte

Christoph Fritz – Das Jüngste Gericht (7.8.)

Alfred Dorfer – und... (11.8.)

Manuel Rubey – Das Leben ist gut (12.8.)

Florian Klenk & Florian Scheuba – Sag du, Florian (13.8.)

Erika Pluhar – Pluhar liest Pluhar (14.8.)

Gernot Kulis – Herkulis (15.8.)