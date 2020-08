Richard Lugner schwer verletzt im Spital 14.8.2020

Eigentlich sollte es eine tolle Premiere in Baden mit Mörtel Richard Lugner werden.

Leider musste Freitag Vormittag das Lugner Büro wegen des Sturzes absagen.

Richard Lugner befindet sich derzeit in einem Wiener Spital! Der 87-Jährige hat sich bei einem Sturz am Oberschenkel schwer verletzt.

Ich bin am Wochenende zu Hause gestürzt", erzählt Richard Lugner gegenüber in Puls 4. Der Baumeister aus Wien musste daraufhin in ein Krankenhaus gebracht werden, denn der noch 87-Jährige hatte sich schwere Verletzungen zugezogen.

DER CIRCUS HANS PETER ALTHOFF UND ROBERT RIEGER PHOTOGRAPHY WÜNSCHT ING. RICHARD LUGNER DIE BESTEN GENESUNGSWÜNSCHE !!!

Foto: Robert Rieger Photography - Circus Entertainment Picy by Robert Rieger